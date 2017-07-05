أهابت سفارتنا لدى القاهرة بجميع الرعايا الكويتيين من مقيمين وطلبة والراغبين في قضاء العطلة الصيفية بمصر التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية في شأن إدخال وإخراج النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم ضرورة أن يقوم المسافر عند الدخول أوالخروج من منافذ الدولة بالإفصاح عن مقدار ما لديه إذا تجاوز عشرة آلاف دولار او ما يعادله من العملات الاجنبية.

كما شددت السفارة على أنه يحظر على المسافر إدخال أو إخراج أكثر من 5 آلاف جنيها.

ودعت السفارة الرعايا الكويتيين إلى التعاون مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش وعدم أخذ صور فوتوغرافية للمواقع الحكومية الحساسة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت السفارة ضرورة مراعاة الحيطة والحذر وعدم فتح ابواب السكن للغرباء لتجنب التعرض للسرقة والاعتداء فضلا عن ضرورة عدم تسليم جواز السفر أو رهنه لأي جهة كانت.

وناشدت السفارة الرعايا الكويتيين مراجعة المكتب الصحي الكويتي في حال الحاجة الى مساعدة او مشورة طبية او الاستفسار عن الأدوية المسموح إخراجها من مصر والكميات المسموح بها مبينة ان بعض الأدوية تصنف ضمن الادوية الممنوع الحصول عليها الا بموافقات طبية خاصة وبكميات محدودة.

واشارت السفارة الى انه في حال رغبة المواطن الكويتي في شراء عقار يجب عليه التأكد قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن من ان العقار ليس عليه نزاع او موانع تعيق تسجيله، مشددة على ضرورة الاستعانة بمشورة مكتب قانوني معتمد.

وقالت السفارة انها خصصت خطوطا هاتفية مباشرة لتلقي اي استفسارات وهي 0020235714101 - 0020235712187 - 0020235712194.