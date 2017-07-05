بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مع قناصل 7 دول عربية من بينها الكويت مستقبل محافظة نينوى بعد دحر مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في الموصل.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان: ان البارزاني التقى أمس قناصل 7 دول عربية وهي «الكويت والسعودية والامارات والاردن ومصر والسودان وفلسطين» لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة.

وأضاف البيان ان الوفد الديبلوماسي العربي قدم التهاني بمناسبة انتصار قوات البيشمركة على «داعش» في حربها ضد الإرهاب.

وأوضح البارزاني ان المعركة شارفت على الانتهاء لكن نهاية «داعش» في الموصل لا تعني نهاية الإرهاب، مشددا على ضرورة ‏القضاء على كل العوامل التي أدت الى ظهور واستشراء الإرهاب.

وشرح البارزاني للوفد قرار شعب كردستان بخصوص إجراء الاستفتاء في الـ25 من سبتمبر المقبل قائلا «ان استقلال كردستان يهدف إلى وضع حد للمحاولات الرامية لإعادة نشوب الحروب والمشاكل في المنطقة».

ومن المقرر ان يجري اقليم كردستان العراقي استفتاء شعبيا على مصير الإقليم وسط مطالبات عراقية ودولية بالحفاظ على وحدة الأراضي العراقية.