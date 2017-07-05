￼ الإمارات: الإجراءات ضد الدوحة ستعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت

قطر: الرد على مطالب الدول الأربع جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول

￼ ألمانيا ترى فرصاً جيدة للتهدئة .. وأبو الغيط مستعد للوساطة.. ومجلس الأمن: الحل خليجي

تكثفت جهود الوساطة المبذولة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل أزمة الخلاف الخليجي مع انتهاء مهلة الـ 48 ساعة صباح اليوم «الأربعاء»، فقد استقبل صاحب السمو الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، في الوقت الذي توجه فيه مبعوث سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إلى جدة للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع، كما غادر مستشار سمو الأمير المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج لتسليم رسالة جوابية من سمو الأمير إلى أخيه أمير قطر.

وفي أبوظبي، أعرب وزير الخارجية الألماني عن اعتقاده أن هناك فرصا جيدة لتهدئة النزاع في الخليج والحيلولة دون تفاقم الوضع، مشيرا الى أن هناك خطرا حقيقيا في الاستمرار تفاقم الأزمة، لكنه يرى أيضا بوادر نجاح فتح مجالات للتوصل إلى نتائج مشتركة في اتجاه حل الأزمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن بلاده والدول المقاطعة بانتظار رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمت لها عبر الكويت.

وقال «من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية، الأمر سيعتمد على ما سيسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستجرى بيننا».

ولاحقا شدد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن عقوبات الدول العربية تجاه بلاده إجراءات غير قانونية بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال: الرد على مطالب الدول الأربع جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مؤكدا أنه لا تزال هناك فرصة للتحسن فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، تتابعت مواقف التأييد للوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي، حيث جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط تأييده لجهود الوساطة الكويتية، مؤكدا استعداده للقيام بدور في هذا الصدد إذا رغبت الأطراف المعنية في ذلك.

هذا، وأكد مجلس الأمن الدولي أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة بيوجيي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يوليو الجاري، إن «الطريقة المثلى» للخروج من الأزمة الخليجية الراهنة تكون بتوصل الدول المعنية الى حل عن طريق الحوار والتشاور في ما بينها.

ويعني تصريح الديبلوماسي الصيني أن مجلس الأمن لا يعتزم التدخل في الأزمة المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة من جهة والرياض وحلفائها من جهة أخرى.

«مركزي قطر»: أذونات خزينة بمليار ريال

الدوحة - وكالات: أعلن مصرف قطر المركزي اصدار اذونات خزينة لفترة (3 و6 و9) اشهر بقيمة مليار ريال قطري وسط اكتتاب من البنوك بلغ حوالي 2.5 مليار ريال. وقال المصرف في بيان امس ان الاصدار الذي تم حسب الجدول الزمني المعد من جانبه يأتي في اطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر.

الدوحة سترفع إنتاجها من الغاز 30%

الدوحة ـ وكالات: أعلنت مؤسسة «قطر للبترول» رفع الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال في مدة سبع سنوات ليصل الانتاج السنوي الى 100 مليون طن وبنسبة تعادل 30%. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد الكعبي ان رفع الانتاح سيتم من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال.