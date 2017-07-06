أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء ان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سيقوم بزيارة رسمية الى دولة الكويت يوم السبت المقبل لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه.

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت انه بحث مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة "لاسيما ما يتعلق بالازمة بين الاشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر".



وأضاف انه تم استعراض تطورات هذا الخلاف من البداية وجهود دولة الكويت في رأب الصدع في الموقف الخليجي وجهودها المتواصلة في احتواء هذا الخلاف.



ونقل الجارالله عن الوزير البريطاني اشادة بلاده بجهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تقريب وجهات النظر واحتواء هذا الخلاف المتفاقم.



وشدد على أهمية احتواء هذا الخلاف لما له من "تداعيات كبيرة وخطيرة جدا" ليس على منطقة مجلس التعاون فحسب بل والمنطقة العربية والعالم.



ورأى نائب وزير الخارجية ان "هذا الخلاف قد يكون له تداعيات على وحدة وصلابة مجلس التعاون الذي يعدا صرحا شامخا منذ تأسيسه قبل 36 عاما".



وقال في هذا السياق ان "مجلس التعاون شكل مثالا للوحدة والتماسك والانسجام بين أعضائه والان بكل اسف هذا الخلاف يمثل زلزالا في كيان هذا المجلس ولذلك كل الجهود منصبة الان على احتواء هذا الخلاف وتسعى لدعم وساطة الكويت".



وحول لقائه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قال الجارالله ان اجواء الاجتماع كانت "إيجابية ومفيدة للجانبين" حيث تم التطرق فيها الى الخلاف الخليجي ودعم بريطانيا وتأييدها لجهود دولة الكويت.



وأضاف ان الاجتماع بحث أيضا القضايا الإقليمية في المنطقة ومنها ملفات العراق وسوريا واليمن والعلاقات الآيرانية الخليجية مشيرا الى تطابق وجهات نظر البلدين في هذه القضايا.



وردا على سؤال حول اجتماعات لجنة التوجية المشتركة الكويتية البريطانية التي اختتمت أعمالها اليوم قال الجارالله ان اللجنة استعرضت ما تم انجازه من اتفاقيات في الاجتماعات السابقة حيث تعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية متابعة ومراقبة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.

وقال انه "ومنذ بدأت اجتماعات اللجنة نشعر بارتياح لما يتم تحقيقه عبر هذه اللجنة وهي إنجازات في الحقيقة تلامس مصالح المواطنين في البلدين".



وحول توقيع دولة الكويت مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الامن المعلوماتي مع بريطانيا أوضح الجارالله ان هذه المذكرة تمثل اضافة وتعزيزا للتعاون المثمر بين البلدين حيث ستحصن دولة الكويت امن معلوماتها على مستوى كافة قطاعات الدولة المختلفة.



وأعرب عن "تفاؤله بهذا التعاون ونعلق امالا كبيرة على الخبرة البريطانية وإمكاناتها في هذا المجال مشيرا الى ان هذه المذكرة تهدف الى منع اي اختراقات للنظام المعلوماتي في الكويت".



وفي نهاية تصريحه أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن شكره للجانب البريطاني على التسهيلات التي تقدمها للطلاب والمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في بريطانيا وعلى التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات الالكترونية.