الأمم المتحدة قلقة من استمرار الأزمة وتأمل حدوث انفراجة قريبة لها

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية سيغمار غابرييل والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورجي كارلوس فونسيكا رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورجي كارلوس فونسيكا رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة هونان وسط الصين ومنطقة قوانغشي نتيجة الأمطار الغزيرة، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مقاطعة هونان وسط الصين ومنطقة قوانغشي نتيجة الأمطار الغزيرة، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة أخرى استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة زيغمار غابرييل الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وأجريت مباحثات بين الجانبين تناولت أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية العريقة بين البلدين الصديقين واستعراض أوجه العمل المشترك في مجالات التعاون كافة فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثمن الشيخ صباح الخالد دعم ألمانيا لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت ومساعي صاحب السمو الأمير للحفاظ على وحدة الخليج وحل الأزمة التي تمر بها المنطقة، مشيدا بدور ألمانيا الإيجابي والمهم الذي تقوم به في مختلف القضايا إقليميا ودوليا وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجهود الكويت ومساعي صاحب السمو الأمير لحل الأزمة، داعيا إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار من أجل التوصل لحل يرضي الجميع.

حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان.

وأبدى السفير فيلتمان خلال اللقاء قلق الامم المتحدة من استمرار الأزمة التي تمر بها المنطقة، معربا عن املها في حدوث انفراجة قريبة لها.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.