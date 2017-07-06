تلقى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم الااربعاء من ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية مجددا دعم الولايات المتحدة الامريكية لمساعي سموه لتجاوز الازمة الراهنة في المنطقة ومتمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد اعرب سموه عن تقديره على هذا التواصل متمنيا له موفور الصحة وللولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.