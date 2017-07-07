تلقى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية مجددا سعادته دعم الولايات المتحدة الأميركية لمساعي سموه لتجاوز الازمة الراهنة في المنطقة ومتمنيا سعادته لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد اعرب سموه عن تقديره له على هذا التواصل متمنيا له موفور الصحة وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.