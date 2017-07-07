أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالمساعي الحميدة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إزاء تطورات الوضع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد آل خليفة مع عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

وأضافت الوكالة انه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالكويت، اضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة.

من جانب آخر، استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين السفير الشيخ عزام الصباح.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفير مشيدا بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مضطرد، بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.