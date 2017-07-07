الجهود منصبة لاحتواء الخلاف ودعم الوساطة الكويتية

تطابق وجهات النظر بين الكويت وبريطانيا حول القضايا الإقليمية





أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سيقوم بزيارة رسمية الى الكويت غدا السبت لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه.

وقال الجارالله، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت، انه بحث مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة «لاسيما ما يتعلق بالازمة بين الاشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر».

وأضاف أنه تم استعراض تطورات هذا الخلاف من البداية وجهود الكويت في رأب الصدع في الموقف الخليجي وجهودها المتواصلة في احتواء هذا الخلاف.

ونقل الجارالله عن الوزير البريطاني اشادة بلاده بجهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في تقريب وجهات النظر واحتواء هذا الخلاف المتفاقم. وشدد على أهمية احتواء هذا الخلاف لما له من «تداعيات كبيرة وخطيرة جدا» ليس على منطقة مجلس التعاون فحسب بل والمنطقة العربية والعالم.

ورأى نائب وزير الخارجية ان «هذا الخلاف قد تكون له تداعيات على وحدة وصلابة مجلس التعاون الذي يعد صرحا شامخا منذ تأسيسه قبل 36 عاما».

وقال في هذا السياق ان «مجلس التعاون شكل مثالا للوحدة والتماسك والانسجام بين أعضائه والآن بكل اسف هذا الخلاف يمثل زلزالا في كيان هذا المجلس ولذلك كل الجهود منصبة الآن على احتواء هذا الخلاف وتسعى لدعم وساطة الكويت».

وحول لقائه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، قال الجارالله ان اجواء الاجتماع كانت «إيجابية ومفيدة للجانبين»، حيث تم التطرق فيها الى الخلاف الخليجي ودعم بريطانيا وتأييدها جهود الكويت.

وأضاف ان الاجتماع بحث أيضا القضايا الإقليمية في المنطقة ومنها ملفات العراق وسورية واليمن والعلاقات الايرانية ـ الخليجية، مشيرا الى تطابق وجهات نظر البلدين في هذه القضايا.

وردا على سؤال حول اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية التي اختتمت أعمالها امس، قال الجارالله ان اللجنة استعرضت ما تم انجازه من اتفاقيات في الاجتماعات السابقة حيث تعتبر هذه اللجنة بمنزلة آلية متابعة ومراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال انه «ومنذ بدأت اجتماعات اللجنة نشعر بارتياح لما يتم تحقيقه عبر هذه اللجنة وهي إنجازات في الحقيقة تلامس مصالح المواطنين في البلدين».

وحول توقيع الكويت مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الامن المعلوماتي مع بريطانيا، أوضح الجارالله ان هذه المذكرة تمثل اضافة وتعزيزا للتعاون المثمر بين البلدين حيث ستحصن الكويت امن معلوماتها على مستوى كل قطاعات الدولة المختلفة. وأعرب عن «تفاؤله بهذا التعاون ونعلق آمالا كبيرة على الخبرة البريطانية وإمكاناتها في هذا المجال»، مشيرا الى ان «هذه المذكرة تهدف الى منع اي اختراقات للنظام المعلوماتي في الكويت».

وفي نهاية تصريحه، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن شكره للجانب البريطاني على التسهيلات التي تقدمها للطلاب والمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في بريطانيا وعلى التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات الالكترونية.

في السياق ذاته، قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت إن بلاده تثمن عاليا جهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسعيه الحثيث للتوسط في حل الخلافات الخليجية وحلحلة الأزمة «الصعبة» مع قطر.

وقال بيرت في تصريح لـ «كونا» على هامش اجتماعات اللجنة الكويتية ـ البريطانية، ان «المملكة المتحدة لديها روابط صداقة كبيرة مع كل الدول الخليجية وهي تقدر وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي».

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