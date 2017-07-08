بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها، مجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد شهيد الحادث الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويلهم ذويهم جميل الصبر، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الجمعة ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد رجل أمن وإصابة آخرين من رجال الأمن إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في حي المسورة بمحافظة القطيف.

وأعرب الغانم في برقيته عن ادانته الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا التضامن التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددا الحاجة إلى ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

ودعا الغانم المولى جلت قدرته أن يرحم الشهيد بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الجمعة ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري د.عبدالعال السيد أحمد عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا بمدينة رفح في شبه جزيرة سيناء وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.

وأدان الغانم في برقيته الهجوم الإرهابي الإجرامي الشنيع، مؤكدا التضامن التام مع الشعب المصري الشقيق والتأييد الكامل لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية أمس الجمعة عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتفجير الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأديا إلى استشهاد عدد من العسكريين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وقوف الكويت إلى جانب الاشقاء في السعودية ومصر وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرار بلادهم، مشددا على موقف الكويت الثابث والمناهض للعنف والإرهاب.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف البشرية وأمن العالم واستقراره.

وأعرب المصدر عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الشهداء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، ومتضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأن يجنبهما كل سوء.