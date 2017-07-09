120 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وسريلانكا

7000 كويتي اختاروا زيارة سريلانكا كوجهة سياحية مفضلة أسامة دياب

أشاد سفير سريلانكا لدى البلاد كانديبان بالا بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الكويت وسريلانكا والتي وصفها بالممتازة والمتطورة في إطار من الود والصداقة والثقة المتبادلة، لافتا إلى مساندة بلاده للحق الكويتي في مختلف المحافل الدولية وفي اطار المنظمة الأممية أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، مشيرا إلى تحلي البلدين الصديقين بالإرادة السياسية لدعم وتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدما نحو آفاق جديدة للتعاون، مثنيا على دعم صاحب السمو الأمير لهذه العلاقات وتعاون وزارتي الخارجية والداخلية في هذا الصدد.

ولفت بالا، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة السريلانكية بمناسبة الذكرى الـ 150 لبداية صناعة الشاي السيلاني، أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تدعم وتعزز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن وزير خارجية بلاده سيقوم بزيارة رسمية إلى الكويت، بالإضافة إلى زيارة أخرى لوزير القوى العاملة في سبتمبر المقبل، موضحا أن بلاده دعمت ترشح الكويت للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن مؤخرا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 120 مليون دولار، حيث يصدرون للكويت المنتجات الزراعية ويستوردون منها المنتجات النفطية، لافتا إلى فرصة كبيرة لرفع حجم التبادل التجاري نظرا للإمكانات والفرص الكبيرة المتوافرة في كلا البلدين.

وكشف عن تأييد بلاده لجهود ومساعي صاحب السمو الأمير في حل الأزمة الخليجية، مشددا على أن بلاده تدعم الحلول الودية لجميع القضايا في مختلف أنحاء العالم.

وردا على سؤال عن استعدادات السفارة لموسم الصيف، أوضح ان لديهم نظاما الكترونيا للتأشيرات سهل وميسر ولا توجد أي عوائق أو شكاوى منه، لافتا إلى أن نظام التأشيرات الالكترونية وخطوط الطيران المباشرة بين البلدين ساهما في رفع أعداد السائحين الكويتيين في سريلانكا من 700 سائح في 2014 إلى 7000 سائح في هذا العام، مشيرا إلى أن سريلانكا أصبحت احدى الوجهات السياحية المفضلة للسائح الكويتي.

ولفت إلى أن تعداد الجالية السريلانكية في الكويت بحدود 100 الف نسمة يعملون في كل القطاعات أغلبهم في قطاع العمالة المنزلية، مشيرا إلى سعي السفارة الى تنويع نوعية العمالة بخلاف القطاع المنزلي ولذلك لديها مباحثات مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في امكانية إلحاق العمالة السريلانكية المدربة في القطاع الحكومي وقد زار وزير العمل السيلاني الكويت مرتين للتباحث حول امكانية هذا الأمر وذلك وفق اتفاقية تم توقيعها عام 2014.

وبالعودة إلى المناسبة، أكد أن السفارة تحتفل بالذكرى الـ 150 لبداية صناعة الشاي في سريلانكا وهي مناسبة عالمية تحتفل بها مختلف البعثات الديبلوماسية السريلانكية في الخارج في اكثر من 150 بلدا تغطي حوالي نصف سكان العالم، مشددا على أن الكويت سوق مهم جدا للشاي السريلانكي وخصوصا الشاي الأسود الذي يعتبر الأكثر شعبية بين الكويتيين.

وأوضح أن بلاده تصدر للكويت حوالي 6 ملايين كيلوغرام من الشاي السيلاني سنويا وهو ما يقدر بأكثر من 50% من استهلاك السوق الكويتي من الشاي، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى تنويع منتجاتها لتتناسب مع ذوق المستهلك الكويتي.