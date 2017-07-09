القاهرة ـ هناء السيد

يترأس وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وفد وزارة الاعلام المشارك في اعمال الدورة العادية الـ 89 للجنة الـ 89 للجنة الدائمة للاعلام العربى والدورة العادية الـ 48 لمجلس وزراء الاعلام العرب والدورة العادية الـ 7 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المقرر انطلاقها بمقر الامانة العامة للجامعة يوم الاربعاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري، كما يشارك في الاجتماعات رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية «فانا» ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ورئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش. ويضم وفد وزارة الاعلام الوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي فيصل المتلقم ولولوة السالم مدير ادارة الاعلام العربي قطاع الاعلام الخارجي ومدير ادارة المكتب الفني سالم الوطيان، ويضم وفد «كونا» عصام الرويح مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة وسالم الدويسان وعبد الرحمن الدرويش.

وتنطلق الاجتماعات الاثنين المقبل وذلك على مستوى رؤساء الهيئات والمؤسسات الاعلامية ووكلاء وزارات الاعلام بالدول العربية برئاسة د.عبد المحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الاعلام العرب. وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل ان اللجنة تناقش العديد من البنود منها دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والبحث في التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع عشر عن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرا يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والاسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهود جادة من الجميع.