شارك وفد من ديوان المحاسبة في اجتماع مجموعة عمل الرقابة على المشتريات العامة (الأنتوساي) والذي اختتمت فعالياته في جمهورية البرتغال - لشبونة خلال الفترة من 4 ـ 5 يوليو 2017، والذي يعقد لأول مرة بمشاركة عدد من الأجهزة الرقابية العليا التابعة للمنظمة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

وضم وفد ديوان المحاسبة المشارك في الاجتماع كل من مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة محسن الدوسري، ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على المسبقة للشؤون الاقتصادية منيرة الهويدي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية بدر الخضر. وقال عضو الوفد المشارك مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة محسن الدوسري إن ديوان المحاسبة قدم عرضا مرئيا خلال الاجتماع تضمن أعمال التدقيق على المشتريات العامة والتعليمات المالية وانواع تلك المشتريات، بالإضافة إلى منهج التدقيق في ديوان المحاسبة الذي يحتوي على التحقق من قبل الرقابة المسبقة والتدقيق بعد الدفع، والمادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة. وأضاف الدوسري أن العرض المرئي تناول الإجراءات التي يتم اتخاذها عند التحقق من الرقابة المسبقة للديوان على العقود والمناقصات وبعض ملاحظات الرقابة المسبقة للديوان التي تم التوصل لها عند الفحص، والتدقيق بعد الدفع، إضافة الى بعض الحالات التي تم اكتشافها خلال عمليات الفحص اليدوية.