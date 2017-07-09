رضوان: نتطلع لبناء شراكة مثمرة للتعاون مع الكويت في جميع المجالات

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أهمية دور المركز الثقافي الإسلامي وجامع روما الكبير ومهمته في التعريف بحقيقة الإسلام وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. جاء ذلك في زيارة قام بها الوزير الجبري يرافقه سفيرنا في ايطاليا الشيخ علي الخالد الى المركز الثقافي الإسلامي وجامع روما الذي يعد أكبر المساجد في أوروبا حيث أدوا الصلاة وذلك على هامش ترؤسه وفد الكويت في المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد في روما هذا الأسبوع. وأشاد الجبري بجهود المركز الثقافي الإسلامي ورسالته المهمة في رفع الحواجز بين المسلمين والمجتمع الايطالي وفي التصدي للتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الحنيف وابراز الوجه الحضاري للإسلام من اجل دحض حملات الكراهية والتشويه المغرضة لصورة الإسلام والمسلمين.

وأكد في هذا السياق دعم الكويت القوي لجهود مسجد روما والمركز الثقافي الإسلامي ادراكا للمسؤولية التي تقع عليه في قلب ايطاليا والعالم الغربي لاسيما في هذا الظرف التاريخي المضطرب.

وناشد القائمين على المركز العمل في سبيل ان يكون مسجد روما بوابة الى رحاب الإسلام الفسيحة وللتلاقي حول القيم السماوية والانسانية السمحة.

من جهته، قال الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي عبدالله رضوان في تصريح ان المركز يتمتع بموقع جغرافي متميز وحظي باهتمام كبير من الاوساط الإسلامية، الامر الذي يفتح آفاقا واسعة للتعاون مع الثقافات والحضارات الاخرى.

ولفت الى دور المركز والمسؤولية الثقافية الكبيرة التي تقع عليه كواجهة إسلامية في روما حيث المقرر الباباوي بمدينة الفاتيكان عاصمة المسيحية في العالم كما يعد مرجعية لأكثر من 1.5 مليون مسلم في ايطاليا.

واستعرض أنشطة المركز الذي يستقبل عشرات الآلاف من الايطاليين وتلاميذ المدارس للتعرف على الإسلام ورسالته.

وأضاف أننا «نتطلع الى بناء شراكة مثمرة للتعاون مع الكويت في جميع المجالات التي تخدم الدعوة والحوار.