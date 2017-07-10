استقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير مملكة المغرب لدى البلاد جعفر حكيم.



وجرى خلال اللقاء التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة المغرب وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأكد النواف عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنيا للسفير حكيم التوفيق والنجاح في جهوده من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وشكر السفير حكيم الشيخ أحمد النواف على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الكويت ومملكة المغرب والتعاون الكبير بينهما في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.