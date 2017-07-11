قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صباح أمس بزيارة إلى النائب السابق عبدالله النيباري بالمستشفى الأميري حيث اطمأن سموه خلالها على صحته متمنيا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.



واستقبل سموه وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع.



كما استقبل سموه وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.



كما استقبل سموه أمس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية لدى الكويت عبدالعزيز أحمد آدم، وذلك بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد.

واستقبل سموه سفير جمهورية النمسا لدى الكويت د.زيغورد باخر، وذلك بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد.



كما استقبل سموه سفير مملكة سوازيلاند لدى الكويت سوتجا دلاميني وذلك بمناسبه تولي مهام منصبه الجديد.



حضر المقابلات رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.