بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى جلالة الإمبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة ورئيس وزراء اليابان الصديقة شنزو أبي، عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعتي «أويتا وفوكوكا» جنوب غرب اليابان والانهيارات الطينية التي وقعت فيهما نتيجة هطول أمطار غزيرة عليهما، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء، آملا أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس وزراء اليابان شنزو أبي، ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعتي «أويتا وفوكوكا» والانهيارات الطينية الناتجة عنها، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.