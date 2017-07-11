بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهاني إلى العدائين عبدالعزيز المنديل وإبراهيم الرميض ويعقوب اليوحة، أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة حصولهم على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ 21 المقامة في مدينة بهانبسوار بجمهورية الهند الصديقة، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي الكويتي المميز والذي أثبت قدرة شباب الكويت الرياضي على تحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهاني إلى العدائين عبدالعزيز المنديل وابراهيم الرميض ويعقوب اليوحة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة حصولهم على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ 21 المقامة في مدينة بهانبسوار بجمهورية الهند الصديقة، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهاني مماثلة.