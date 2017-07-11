بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محسن عجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم الشيخ محسن عجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، مستذكرا سموه مناقب الفقيد ومواقفه النبيلة المشرفة تجاه الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم للكويت والتي لن ينساها الشعب الكويتي وستظل ماثلة في ذاكرته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم الشيخ محسن عجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر، سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.