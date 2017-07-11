استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد)، مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الكويت ماثيو جيمس لودج، ورئيس جهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام سالم النهام.



وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة، وأهمية تعزيز التعاون خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية، معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المتميزة مزيدا من التعاون الأمني لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وصالح الأمن والسلام في المنطقة.



هذا، وقد بحث الجانبان المستجدات الأمنية على الساحة الإقليمية، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية.