تشارك الكويت في أعمال المؤتمر الوزاري في دورته الـ44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد اليوم في أبيدجان عاصمة جمهورية كوت ديفوار، والذي يتخذ محورا بعنوان «الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن».

وذكرت المنظمة في بيان صحافي أنه من المقرر أن يفتتح رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا الاجتماع بكلمة له تلتها كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين والتي تتضمن تقديما لرؤية المنظمة ومواقفها من التحديات والقضايا الراهنة التي يواجهها العالم الإسلامي.

وأضاف البيان أن العثيمين سيعرض أيضا ما تم إنجازه من قبل المنظمة في المرحلة الأخيرة من برامج وأنشطة في إطار خدمة العمل الإسلامي المشترك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنقل الجلسة الافتتاحية رئاسة مجلس وزراء الخارجية من جمهورية أوزباكستان رئيسة الدورة الـ43 إلى جمهورية كوت ديفوار.

وأفاد المتحدث الرسمي للمنظمة السفير طارق بخيت في البيان بأن أعمال المؤتمر تستمر يومين وتختم بإصدار (إعلان أبيدجان) لافتا إلى أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سينظرون في مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية واليمن وليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من القضايا السياسية الراهنة إضافة إلى قضايا الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وبخاصة في ميانمار.

وأشار بخيت إلى أن المؤتمر سيبحث قرارات تخص مكافحة الإرهاب والتطرف ونزع السلاح والتصدي «للإسلاموفوبيا» اضافة الى بحث مسائل تتعلق بالشؤون الإنسانية والاقتصادية والإعلام والعلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية والشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة والحوار والتواصل ومناقشة تقييم تنفيذ البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2015 - 2025.