بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بالإعلان عن الانتصار على ما يسمى بتنظيم (داعش) في مدينة الموصل على يد القوات المسلحة والأمنية العراقية والذي يمثل انتصارا للعراق ولكافة العراقيين وتطهيرها من فلول هذا التنظيم الإرهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يعم الأمن والاستقرار كافة ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب العراقي الكريم كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار متمنيا سموه لهما موفور الصحة وتمام العافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بالإعلان عن الانتصار على ما يسمى بتنظيم (داعش) في مدينة الموصل على يد القوات المسلحة والأمنية العراقية والذي يمثل انتصارا للعراق وكافة العراقيين وتطهيرها من فلول هذا التنظيم الإرهابي متمنيا سموه لهما دوام الصحة والعافية وللعراق الشقيق كل الرفعة والازدهار.



كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.