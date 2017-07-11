

ناشدت دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة كافة الأطراف على سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.



وأعربت الدول الثلاث عقب اجتماع مشترك عقده رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء أمس الاثنين في قصر بيان العامر عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة.



وجدد كل من الجانبين الأميركي والبريطاني دعمهم الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحل الأزمة.



وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.