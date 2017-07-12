استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق، عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بالإعلان عن الانتصار على ما يسمى بتنظيم «داعش» في مدينة الموصل على يد القوات المسلحة والأمنية العراقية والذي يمثل انتصارا للعراق ولكل العراقيين وتطهيرها من فلول هذا التنظيم الإرهابي، سائلا سموه المولى تعالى أن يعم الأمن والاستقرار كافة ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب العراقي الكريم كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار، متمنيا سموه لهما موفور الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق، ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بالإعلان عن الانتصار على ما يسمى بتنظيم «داعش» في مدينة الموصل على يد القوات المسلحة والأمنية العراقية والذي يمثل انتصارا للعراق وكل العراقيين وتطهيرها من فلول هذا التنظيم الإرهابي، متمنيا سموه لهما دوام الصحة والعافية وللعراق الشقيق كل الرفعة والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خالتما باتولاغ رئيس منغوليا الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في منغوليا الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت بمنغوليا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولمنغوليا وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خالتما باتولاغ رئيس منغوليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في منغوليا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.