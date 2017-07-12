قال الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة خالد الرشيد ان المبادرة الكويتية باستضافة مؤتمر دولي للمانحين للصومال لدعم التعليم تكرس الدور الانساني للكويت.

وقال الرشيد في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي لأمناء اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة (ايسيسكو) ان هذه المبادرة التي يرعاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تهدف الى دعم ونشر التعليم والثقافة بالبلدان العربية والافريقية.

واضاف الرشيد أن اسهامات الكويت في هذا المجال تتعدى هذه الدول وتمتد الى مناطق كثيرة في العالم لاسيما تلك التي تعاني ويلات الحروب وتواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية، واشار الى انخراط الكويت الفاعل في جهود المنظمات الدولية والاقليمية الساعية للنهوض بأوضاع التربية والتعليم والثقافة.