اجتمع نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي بالادارة العامة للطيران المدني م.عماد الجلوي والوفد المرافق له بمسؤولين بإدارة أمن النقل الأميركية وبحضور عدد من المسؤولين بالسفارة

وقال الجلوي في تصريح لـ«كونا» ان الوفد الكويتي اطلع المسؤولين بإدارة امن النقل الأميركية في عرض مرئي للاجراءات التي تم اتخاذها بشأن تطبيق المتطلبات الدولية الخاصة بأمن الطيران المدني بالكويت لاسيما الملاحظات التي سجلها فريق من المختصين بإدارة امن النقل اثناء زياراتهم للتدقيق على مطار الكويت الدولي خلال هذا العام.

واضاف «وقد طلب الوفد الكويتي من مسؤولي ادارة امن النقل بإعادة النظر في قرارها الاخير المتعلق بمنع الرحلات المباشرة للولايات المتحدة الأميركية والأخذ بعين الاعتبار كل ما تم انجازه من اجراءات من شأنها ان تعزز قرار اعادة الرحلات المباشرة».

وتابع قائلا «كما تم الطلب من المسؤولين الاميركيين التنسيق والتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني بشأن تعزيز تطبيق النظم الامنية بالمطار المساند والمطار الجديد ودراسة جدوى هذا التعاون والبدء بأي اجراءات تراها مناسبة لوضع هذا التعاون محل التطبيق».

وأعرب عن امله بالبدء بالتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما في ذلك التدريب والنظم الامنية، داعيا المسؤولين الاميركيين الى زيارة مطار الكويت الدولي في منتصف شهر اغسطس للاطلاع على الاجراءات المتبعة بغية رفع الحظر عن الرحلات المباشرة.