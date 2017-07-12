استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور خليل علي ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين حيث رفعوا إلى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنون من أهداف وطموحات استكمالا لمسيرة التنمية والحرص على التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنهم سيكونون عند حسن ظن سموه لتحقيق التوجيهات السامية لما يعود بالخير لمصلحة للوطن والمواطن.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.