استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لدى الكويت ماثيو لودج، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.