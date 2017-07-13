تلقى الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية اتصالا هاتفيا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، حيث أبدى اهتماما بالخلاف الخليجي القائم واهمية الوساطة الكويتية، مشيدا بدور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ومساعي سموه الخيرة لحل الأزمة.

وعبر كي مون عن اعتزازه بعلاقاته المميزة مع صاحب السمو الامير ومع الكويت التي توطدت اثناء فترة عمله امينا عاما للامم المتحدة.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية في قصر بيان العامر سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة ماثيو لودج بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

واشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير لودج اثناء فترة عمله في البلاد، مقدرا إسهاماته العديدة في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.