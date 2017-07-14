بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس برناب موخورجي رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر براهمابوترا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس برناب موخورجي، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر براهمابوترا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.