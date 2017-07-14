سونورا: اليابان تدعم مساعي الكويت نحو رأب الصدع

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ريكس تيلرسون في قصر بيان أمس الخميس.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لحل الخلاف الخليجي ونتائج الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي في المنطقة. كما جدد الوزير تيلرسون التشديد على أهمية دور الوساطة التي تقوم بها الكويت ودعم بلاده الكامل لجهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، استقبل الخالد في مكتبه بالوزارة أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان كينتارو سونورا وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية غانم الغانم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

هذا، وقد التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان كينتارو سونورا على هامش زيارته إلى البلاد.

وشهد اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة ما يتصل منها بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

وقد أكد الضيف دعم بلاده الكامل للجهود التي تقوم بها الكويت لرأب الصدع في العلاقات الخليجية.

واحتفل في وقت لاحق بمقر وزارة الخارجية وبحضور الجارالله والوزير الضيف بالتوقيع على اتفاقية التعاون الفني والتي وقعها عن الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم وعن الجانب الياباني سفير اليابان لدى الكويت تاكاشي أشيكي.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم وسفير اليابان لدى الكويت تاكاشي أشيكي.