قيادة القوة البحرية حريصة على الاستمرار في التدريب والعمل للارتقاء بمستوى الجاهزية لمنتسبيها

الكندري: السفينة تستخدم لنقل الكونتينرات والمعدات العسكرية لمسافات طويلة وفي عمليات الابرار على الجزر عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد اهتمام القيادة العسكرية بالقوة البحرية لمواكبة التطور والتقدم والمحافظة على التميز بين نظرائها في المنطقة.

وقال الوزير الخالد في تصريح صحافي خلال زيارته لقاعدة محمد الأحمد البحرية برفقة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف بمناسبة وصول سفينة الانزال (صبحان)، قال ان حصول القوة البحرية على مثل هذه السفينة من شأنه تطوير قدرات قواتنا البحرية.

وأضاف ان امتلاك مثل هذه السفينة سيدعم قدرات القوة البحرية ويساهم في رفع درجة الاستعداد والجاهزية للقيام بالواجبات المناطة بها لحفظ أمن واستقرار الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية العمل على تنفيذ الخطط التطويرية للارتقاء بمستوى القوة البحرية التي كانت وستبقى دائما عند حسن الظن بها ولا تتوانى في تأدية المهام والواجبات الموكلة إليها.

وأكد ان قيادة القوة البحرية كانت حريصة على الاستمرار في التدريب والعمل للارتقاء بمستوى الجاهزية لمنتسبيها من خلال المشاركة في التمارين المتنوعة والمشتركة مع وحدات الجيش المختلفة داخل أو خارج البلاد.

وقال الخالد: لم يأت هذا التميز الا بعد سنوات من التدريب والعمل والجهد والعديد من التمارين التي تحرص عليها قيادة القوه البحرية وتحث منتسبيها عليها من خلال المشاركة في التمارين المتنوعة والمشتركة مع وحدات الجيش المختلفة او خارج البلاد.

من جانبه، اكد آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري ان «سفينة الانزال صبحان» والتي تم بناؤها في شركة أبوظبي لبناء السفن في دولة الإمارات الشقيقة ستكون اضافة جديدة للقوة البحرية من ناحية الجاهزية القتالية، لافتا إلى اننا قدمنا إيجازا عن السفينة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد والذي أبدى اهتمامه الخاص في تطوير قدرات القوة البحرية لتصل إلى أعلى المستويات خاصة في ظل الظروف والاحداث الإقليمية والدولية، وأضاف الكندري: اننا سوف نبدأ في هذا التطوير بأسرع وقت.



وعن مهام السفينة، قال الكندري: هي لنقل الكونتينرات والمعدات العسكرية لمسافات طويلة وتستخدم ايضا في عمليات الابرار على الجزر فهي متعددة الأغراض، مشيرا إلى انه تم تسلم خمسة قوارب صغيرة في وقت سابق لمهام القوات الخاصة البحرية، وقال الكندري ان هناك سفينتين فئة 64 مترا سيتم تسلمها في أكتوبر وهي اكبر من سفينة صبحان ومداها أبعد وسعتها وحمولتها أكثر سواء للنقل او الابرار، مؤكدا ان شركة أبوظبي لبناء السفن اثبتت قدرتها العالية في بناء السفن واحترافيتها في العمل، ولفت الى ان هناك عدة دول في مجلس التعاون الخليجي استخدمت هذه السفن فهي مجربة وممتازة.

وعن الجاهزية القتالية للقوة البحرية، اكد الكندري ان القوة البحرية حريصة على ان تكون جاهزيتها حاضرة وعالية دائما للتعامل مع أي احداث طارئة ومتواجدة في البحر الإقليمي والبحر الاقتصادي لحفظ الأمن.

وحول زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، قال اللواء الكندري ان هذه الزيارة للقوة البحرية في يوم يعتبر من الأيام المميزة لدينا وهو يوم تسلم «سفينة الانزال صبحان».