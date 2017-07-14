أسامة دياب

قال سفير السودان بالكويت محيي الدين سالم في تصريح لـ «الأنباء» ردا على سؤالها له حول ما أعلنه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمره الصحافي ظهر امس حول زيارة يقوم بها الرئيس عمر البشير إلى الكويت والإمارات الاحد القادم، قال ان الزيارة تتم في إطار الاتصالات التي ظل الرئيس البشير يجريها مع شقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من اجل التنسيق والتعاون لخير ومصلحة امتنا العربية والإسلامية، ودعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الأشقاء وتعضيد تضامننا العربي.

مضيفا أن توحيد كل الجهود خلف صاحب السمو الأمير كفيل بأن يبلغ بهذه المساعي إلى نهاياتها المرجوة.