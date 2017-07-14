بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخاه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس البيان التالي : "انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون."