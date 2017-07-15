بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أخاه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الى ذلك بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تعزية الى اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف حاجزا امنيا بمحافظة الجيزة والذي اسفر عن سقوط خمسة افراد من الشرطة مؤكدا سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلد الشقيق سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزيه الى اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف حاجزا امنيا بمحافظة الجيزة والذي اسفر عن سقوط خمسة افراد من الشرطة.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزيه مماثلة.

بدوره أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدف دورية امنية بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وادى الى استشهاد عدد من رجال الامن.

وأكد المصدر وقوف الكويت الى جانب الاشقاء في مصر ودعمهم في كل ما يتخذونه من اجراءات لحماية امنهم واستقرارهم مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب بكافة اشكاله وصوره.

وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة الى الاشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا والى اسر الشهداء داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لمصر امنها واستقرارها.

من جانب اخر بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.