أكد سفير الكويت لدى مملكة البحرين عميد السلك الديبلوماسي الشيخ عزام الصباح أهمية الدورات العسكرية التي تشارك فيها وزارة الدفاع الكويتية من أجل تطوير كفاءات وخبرات منسوبيها بما يتواكب مع العقيدة العسكرية الحديثة.

وأعرب السفير عزام الصباح في بيان صادر عن سفارة الكويت أمس عقب لقائه عددا من الضباط المشاركين في دورة القيادة والأركان والدفاع الوطني بمملكة البحرين عن فخره واعتزازه بالدور الذي تؤديه وزارة الدفاع الكويتية في تدريب الضباط الكويتيين بأحدث النظريات العملياتية والاستراتيجية والعلوم العسكرية المشتركة.

وقال إن الدورة التي شارك فيها ضباط الكويت واستمرت عاما كاملا لها دور مهم في مواكبة التطور والتسليح العسكري الحديث وتوحيد المفاهيم والجهود العسكرية لمواجهة التحديات والتهديدات العسكرية والمخاطر التي تشهدها المنطقة. وأضاف أن دعم العمل العسكري المشترك يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء المستجدات والمتغيرات التي تمر بها المنطقة وفق إستراتيجية شاملة وموحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

من جانبه، أشاد الملحق العسكري الكويتي لدى مملكة البحرين اللواء الركن علي العساكر بالمستوى المتميز لكلية القيادة والأركان الملكية في البحرين، مؤكدا أنها «صرح عسكري وتعليمي متطور يواكب التغيرات والتحديات الإقليمية».

وأكد اللواء العساكر حرص القيادة العسكرية العليا بالكويت على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع قوة دفاع البحرين للعمل العسكري المشترك من تدريب ودورات عسكرية.

وأوضح ان مثل هذه التمارين تعكس عمق العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية.