وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكالة الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون (يوروبول) خطاب نوايا لإقامة إطار تعاون متبادل بين الجانبين. وذكرت بعثة مجلس التعاون الخليجي ببروكسل في بيان أمس الأول، انه تم توقيع خطاب النوايا في مدينة لاهاي الهولندية التي تستضيف مقر «يوروبول»، وقد وقعها عن مجلس التعاون الأمين العام د.عبداللطيف الزياني وعن الوكالة الأوروبية المدير التنفيذي روب وينرايت.

ويأتي توقيع خطاب النوايا على هامش زيارة رسمية يقوم بها وفد من مجلس التعاون برئاسة الزياني ويضم من بين أعضائه رئيس بعثة مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوسف السادة ومدير جهاز الشرطة الخليجية مبارك الخيلي. ويهدف الاتفاق إلى تحديد مجالات التعاون المتبادل وتيسير المساعدة في مجال تبادل الخبرات والتدريب وضمان التعاون والتواصل الفعال في مجال مكافحة الجريمة.

وأشار البيان الى ان «هذا التعاون يأتي في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الامني بين جهاز الشرطة التابع لها والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها ووكالة يوروبول».

وأقر الجانبان بأهمية «استكشاف التعاون المشترك لاسيما التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة والسعي إلى تبادل الخبرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز العلاقة والوصول الى فهم أفضل واتباع نهج أكثر فعالية للتصدي للتهديدات الأمنية المحتملة التي تشكلها الجريمة».