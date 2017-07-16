أكد رئيس بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي وسفيره لدى بلجيكا جواد الهنداوي أمس الأول ترحيب بلاده بإعلان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق قبل نهاية 2017.

وقال الهنداوي في مؤتمر صحافي عقده بنادي الصحافة في بروكسل «نحن سعداء للغاية بهذه المبادة. اننا نقدر عاليا هذه المبادرة من جانب صاحب السمو أمير دولة الكويت».

وأضاف «اننا نتوقع المزيد من التعاون من جانب الدول العربية خاصة الكويت» من أجل الاستمرار في مكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ليس فقط على الصعيد العسكري وانما على الصعيد الأيديولوجي أيضا.

واعرب الديبلوماسي العراقي عن قناعته بأن هزيمة (داعش) في مدينة (الموصل) شمالي العراق تمثل «بداية مرحلة جديدة في العراق والمنطقة»، داعيا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي الى تكثيف تعاونه مع الحكومة المركزية في بغداد من أجل مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن الاثنين الماضي النصر النهائي في معركة (الموصل) ضد تنظيم (داعش) وانتهاء العمليات العسكرية بالمدينة.

وكان صاحب السمو قد أكد في اتصال هاتفي أجراه مع العبادي مساء الثلاثاء الماضي استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق قبل نهاية هذا العام.

وعبر سموه خلال الاتصال عن التهاني لحكومة وشعب العراق الشقيق متطلعا سموه لأن يحقق هذا الانتصار دعما للعراق وشعبه بكل أطيافه ومكوناته ويسهم في توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتضافر جهود الأمن والاستقرار وإعمار ما تعرض له البلد الشقيق من دمار وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.