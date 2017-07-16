أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخر.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس الأول وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد متمنيا للمصاب الشفاء العاجل داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل مكروه.