أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام إسرائيل بمنع إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي وإعلانه منطقة عسكرية ومنع المصلين من دخوله للمرة الأولى منذ ما يقارب النصف قرن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس الأول: إن هذا الإجراء ‏الإسرائيلي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكا لحرية ممارسة الشعائر الدينية واستمرارا لمحاولات إسرائيل المتكررة والمرفوضة لتغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى وانتهاكا لجميع القوانين الدولية.

ودعا المصــدر المجتـمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحملها على العدول عن قرارها بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيـف الرابعة وضمان وقف انتهاكات إسرائيل ومحاولاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.