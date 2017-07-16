قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الشيخ فيصل السعود والوفد المرافق مساء أمس بتقديم واجب العزاء إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأصحاب السمو الملكي والأمراء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث نقل الى خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة تعازي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وشعب الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في قصر الشاطئ بمدينة جدة.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الشيخ فيصل السعود غادر البلاد عصر أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه.



ويرافق ممثل سموه وفد يضم كلا من الشيخ أحمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ومحافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وسفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر.