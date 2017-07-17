بحفظ الله ورعايته، غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أرض الوطن صباح أمس متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة.

وقد كان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو، والمستشار بديوان سمو ولي العهد د.حمود العتيبي ومحافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم، ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد جابر العبدالله، وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.