استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان ايف لودريان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان ايف لودريان في قصر بيان أمس، وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية المميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومختلف الأصعدة، كما تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.