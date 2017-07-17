أعربت الحكومة البرازيلية عن دعمها لجهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الخلاف الخليجي.

وقالت الحكومة وفق بيان صادر عن سفارة البرازيل لدى الكويت أمس الأحد انها «تتابع بقلق الازمة الديبلوماسية في منطقة الخليج العربي»، معربة عن املها بحل الخلاف الخليجي عبر الحوار بين جميع الاطراف بهدف الاستقرار في المنطقة.

ويقوم صاحب السمو الأمير بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بإشادة دولية واسعة، اذ أعرب قادة ومسؤولون دوليون عن دعمهم لجهود سموه المخلصة من اجل حل الأزمة الخليجية وثقتهم الكاملة في المبادرة الديبلوماسية التي اتخذها سمو الامير ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي اكثر امنا واستقرارا.

وبدأت مساعي وساطة الكويت تتبلور في أزمة قطع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر علاقتها مع دولة قطر وسط تطلع دولي وإقليمي الى ان تسفر جهود سمو الامير عن نتائج طيبة تعزز الوحدة الخليجية.