استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان، حيث قدم لسموه رعاه الله الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية أحمد مشاري الفارس والوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد مخلف العنزي وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين، وحضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيات تهان إلى اللاعب أحمد نقا المطيري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين المقامة في العاصمة البريطانية لندن، وإلى اللاعب عبدالله أحمد الخالدي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في البطولة الدولية للمبارزة لرياضة ذوي الإعاقة في پولندا، وإلى اللاعب يوسف محمد كرم بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في الجمهورية التونسية أعرب فيها سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تهانيه بفوزهم بهذه الميداليات في البطولات الرياضية التي شاركوا فيها ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ببرقيات تهان إلى اللاعب أحمد نقا المطيري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين والمقامة في العاصمة البريطانية لندن، وإلى اللاعب عبدالله أحمد الخالدي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في البطولة الدولية للمبارزة لرياضة ذوي الإعاقة في پولندا، وإلى اللاعب يوسف محمد كرم بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في الجمهورية التونسية، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظه الله بيرقيات تهان مماثلة.