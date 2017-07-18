صرح عميد عائلة الروضان روضان مشاري الروضان بأن الأزمة الحالية بين بعض دول الخليج (السعودية والإمارات والبحرين) ومعها دولة مصر بمقاطعة دولة قطر كمحاولة لإثنائها عن سياساتها تجاه رعايتها للمتشددين دينيا، بحسب ما صرح به وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة، حلها في يد حكيمنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي لم تجد أيا من دول الأزمة سوى سموه كوساطة لرأب الصدع الخليجي، لما هو معروف عن سموه من حكمة وسياسة معتدلة تنتهجها الكويت منذ تقليده إدارة شؤون البلاد، وما لسموه من جهود حثيثة قام بها سموه في رحلات مكوكية بين الرياض وغيرها من عواصم الدول المقاطعة واتصالات قام بها سموه وكذا قياداته بناء على توجيهات سموه، أسفرت في النهاية عن تهدئة الاجواء الملبدة لحين تصفية الأمور الشائكة بين الدول المقاطعة والوصول لحلول ترضي جميع الاطراف.

ونحن نثمن تلك الجهود من صاحب السمو الامير تجاه تلك الأزمة التي كادت تعصف بمنطقتنا وتدخلها نفق الخلافات المظلم، لكن بحكمة أميرنا وسياسته الوسطية نجح في تهدئة الأزمة، لكي يستطيع استكمال مسيرة جهوده بهدوء في حلها بشكل نهائي حتى يعم السلام بين دولنا العربية تحت راية قائدنا أمير السلام والإنسانية، أدامه الله علينا نعمة وذخرا.