بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد خمسة من رجال الشرطة إثر تعرضهم لإطلاق النار من قبل إرهابيين في إحدى النقاط الأمنية بمدينة العريش، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدا سموه استنكار الكويت لهذا العمل الإرهابي الشنيع وتأييدها للبلد الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجال الشرطة الخمسة في إحدى النقاط الأمنية بمدينة العريش، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.