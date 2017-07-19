أكد وزير خارجية تنزانيا د. أوغسطين ماهيغا تأييد بلاده ودعمها الكامل لجهود الوساطة لكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وأوضح سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم أن تصريح الوزير ماهيغا بدعم وتأييد جهود الوساطة الكويتية جاء خلال حضوره ضيف شرف وممثلا عن الحكومة التنزانية لحفل السفارة الفرنسية بعيدها الوطني في دار السلام، كما عبر الوزير خلال كلمته في الحفل كذلك عن تأييد تنزانيا الدائم لحل الخلافات بين الدول عبر المفاوضات المباشرة والوصول الى حلول سلمية بعيدا عن التشنجات وأن الأزمة في الخليج ليست استثناء عن ذلك.

وأضاف الناجم أن وسائل الإعلام والصحف التنزانية تابعت أولا بأول تطورات الأزمة في الخليج والجهود التي تبذلها الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وزيارات سموه المتلاحقة لأطراف النزاع منذ بداية الأزمة وكل اللقاءات التي عقدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع نظرائه وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين تنزانيا والكويت تسير بمنحى تصاعدي خاصة بعد تبادل افتتاح السفارات بين البلدين في العام ٢٠١٥، كما ان الصندوق الكويتي للتنمية يقوم بتمويل عدد من مشاريع البنى التحتية في تنزانيا علاوة على النشاط الكبير للجمعيات الخيرية الكويتية في دعم المشاريع الإنمائية والقطاعات المهمة في تنزانيا كقطاعي الصحة التعليم.