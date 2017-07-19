أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني عن أنها ستزور الكويت الأحد المقبل للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية.

وقالت موغريني للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد اول من امس «سأقوم بزيارة الكويت الأحد المقبل الوسيط الذي ندعمه ونتعاون معه حيث إننا على اتصال مستمر مع الجانب الكويتي».

وعلى صعيد متصل، ذكرت موغريني أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أطلع نظراءه الأوروبيين خلال الاجتماع على نتائج جولته الأخيرة التي شملت قطر والسعودية والكويت والإمارات.

وأوضحت أن موقف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو تجنب التصعيد والتوتر في منطقة الخليج لما لهذا الأمر من آثار سلبية في مختلف الأصعدة.