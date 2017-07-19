أكد رئيس وزراء البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الثقة عالية في قادة دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار فيها ومعالجة المخاطر والتداعيات التي تمر بها هذه المنطقة الحساسة من العالم وما يهددها من إرهاب يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والشعوب فيها، محذرا سموه من أن الإرهاب هو العدو الأول للتنمية وهو التحدي الأكبر أمامها وأن البحرين تدعم التنمية وتكافح الإرهاب ويجب أن تلتقي جميع دول المنطقة على مكافحته لحماية مقدراتها ومنجزاتها واتخاذ موقف حازم ضد دعم الإرهاب وتمويله.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى المنامة الشيخ عزام الصباح وعددا من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين.